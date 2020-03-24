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У одной из двух пациенток из Житомира, у которых экспресс-тест показал коронавирус, лабораторно диагноз не подтвердился.
Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.
— У нас первый анализ из лаборатории. Хотя экспресс-тест дал положительный результат, к счастью, у одной из пациенток диагноз не подтвердился. По второй – ждем. Надеюсь, все будет хорошо, — говорится в сообщении.
Мэр акцентировал, что сейчас в Житомире находится 1 пациент с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.
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У одной из двух пациенток из Житомира, у которых экспресс-тест показал коронавирус, лабораторно диагноз не подтвердился.
Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.
— У нас первый анализ из лаборатории. Хотя экспресс-тест дал положительный результат, к счастью, у одной из пациенток диагноз не подтвердился. По второй – ждем. Надеюсь, все будет хорошо, — говорится в сообщении.
Мэр акцентировал, что сейчас в Житомире находится 1 пациент с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.