На управляющего супермаркетом «33 квадратных метра» на Центральном проспекте в Николаеве составили протокол по ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей).

Об этом сообщают в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

— Теперь боремся с нарушителями карантина только штрафами, времена предупреждений прошли еще на той неделе. Сейчас, например, составлен протокол на управляющего супермаркетом «33 квадратных метра», что по пр. Центральному. Мы понимаем, что бизнесу, которому разрешено, надо работать. Но работать необходимо с осознанием, что от вас зависит жизнь и здоровье горожан. Поэтому все должны выполнять определенные рекомендации, чтобы обезопасить себя и окружающих, — прокомментировал директор департамента Андрей Ермолаев.