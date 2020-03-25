Причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в Facebook.

По его словам, причиной смерти стала пневмония, однако не в результате COVID-19.

— Касательно летального случая мужчины из Камянского. Не подтвердилось подозрение на коронавирус. Это была пневмония, но не коронавирус, — заявил Александр Бондаренко.

Как сообщалось, вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Он обратился в больницу лишь день смерти, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти мужчину не удалось. У него подозревали коронавирус.