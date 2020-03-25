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Причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19.
Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в Facebook.
По его словам, причиной смерти стала пневмония, однако не в результате COVID-19.
— Касательно летального случая мужчины из Камянского. Не подтвердилось подозрение на коронавирус. Это была пневмония, но не коронавирус, — заявил Александр Бондаренко.
Как сообщалось, вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Он обратился в больницу лишь день смерти, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти мужчину не удалось. У него подозревали коронавирус.
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Причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19.
Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в Facebook.
По его словам, причиной смерти стала пневмония, однако не в результате COVID-19.
— Касательно летального случая мужчины из Камянского. Не подтвердилось подозрение на коронавирус. Это была пневмония, но не коронавирус, — заявил Александр Бондаренко.
Как сообщалось, вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Он обратился в больницу лишь день смерти, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти мужчину не удалось. У него подозревали коронавирус.