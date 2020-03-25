В Херсонской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

По его словам, пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Министерства здравоохранения.

Юрий Гусев отметил, что семья женщины находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.

— Именно сейчас, в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все профильные службы работают, — написал Юрий Гусев.

Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог также подтвержден первый случай коронавируса. Женщина заразилась от вернувшейся из-за границы дочери.