В Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

— Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется, — отметил Максим Куцый.

На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что инфицированный Covid-19 житель Одесской области, который недавно прибыл из США в Украину, не желает лечиться в Одесской инфекционной больнице. Он самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района.