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В Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.
— Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется, — отметил Максим Куцый.
На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что инфицированный Covid-19 житель Одесской области, который недавно прибыл из США в Украину, не желает лечиться в Одесской инфекционной больнице. Он самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района.
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В Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.
— Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется, — отметил Максим Куцый.
На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что инфицированный Covid-19 житель Одесской области, который недавно прибыл из США в Украину, не желает лечиться в Одесской инфекционной больнице. Он самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в пригороде Одессы — селе Фонтанка Лиманского района.