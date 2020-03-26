В Коблево, вчера, 25 марта, спасатели тушили пожар частного жилого дома, где на чердаке загорелись опилки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре по экстренному номеру 101 поступило в 9:14. На вызов прибыли два отделения Коблевской сельской пожарной охраны и отделение 8 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Для доставки воды дополнительно привлечено трактор с бочкой ГП «Агро - Коблево».

Совместными усилиями в 10:46 пожар локализован и в 11:55 - ликвидирован на общей площади 80 кв, его причина устанавливается. Всего в тушении привлекалось 4 единицы техники и 12 человек.

Напомним, в Николаеве, в Корабельном районе, в частном жилом доме спасатели тушили пожар крыши.