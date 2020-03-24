В Николаеве, в Корабельном районе, в частном жилом доме спасатели тушили пожар крыши.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 сегодня, 24 марта, утром. Хозяйка дома, пожилая женщина не сразу заметила огонь на крыше здания, поэтому огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар и не дали распространиться дальше. Пенсионерку, которая на момент прибытия экстренных служб уже находилась во дворе, осмотрели медики. В госпитализации женщина не нуждалась.

В этот же день, в том же районе загорелось помещение котельной в жилом доме на улице Волгоградская. Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Причина пожара выясняется.

От ГСЧС к тушению привлекалось две единицы техники и восемь человек. Дополнительно на месте работали аварийная бригада ПАО «Николаевгаз», экипажи патрульной полиции.

Напомним, в Николаеве, вчера, 23 марта, на улице 7 Ялтинская горел неэксплуатируемый жилой дом.