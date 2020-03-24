|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.6 грн
В Николаеве, вчера, 23 марта, на улице 7 Ялтинская горел неэксплуатируемый жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 17:38. На место происшествия были направлены дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Прибыв на место, установлено, что огнем охвачено неэксплуатируемых жилой дом и есть угроза того, что пламя перебросится на расположенный рядом дом. В 19:00 пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв м, спасая соседний дом от уничтожения огнем. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - сказано в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада АО Николаевоблэнерго.
Напомним, в селе Новоселовка в Арбузинском районе спасатели тушили пожар сена, сгорела копна сена весом 1,5 тонны.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В Николаеве, вчера, 23 марта, на улице 7 Ялтинская горел неэксплуатируемый жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 17:38. На место происшествия были направлены дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— Прибыв на место, установлено, что огнем охвачено неэксплуатируемых жилой дом и есть угроза того, что пламя перебросится на расположенный рядом дом. В 19:00 пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв м, спасая соседний дом от уничтожения огнем. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - сказано в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада АО Николаевоблэнерго.
Напомним, в селе Новоселовка в Арбузинском районе спасатели тушили пожар сена, сгорела копна сена весом 1,5 тонны.