В Николаеве, вчера, 23 марта, на улице 7 Ялтинская горел неэксплуатируемый жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 17:38. На место происшествия были направлены дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Прибыв на место, установлено, что огнем охвачено неэксплуатируемых жилой дом и есть угроза того, что пламя перебросится на расположенный рядом дом. В 19:00 пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв м, спасая соседний дом от уничтожения огнем. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада АО Николаевоблэнерго.

Напомним, в селе Новоселовка в Арбузинском районе спасатели тушили пожар сена, сгорела копна сена весом 1,5 тонны.