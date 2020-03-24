В селе Новоселовка в Арбузинском районе спасатели тушили пожар сена, сгорела копна сена весом 1,5 тонны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 23 марта в 16:35. По указанному адресу был направлен дежурный караул подразделения. Прибыв на место, пожарные ликвидировали горение и ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра в 16:56. В результате возгорания огнем уничтожено 1,5 тонны сена, травмированных или пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и пять человек.

Напомним, в селе Новополтавка в Новобугском районе на территории частного домовладения загорелась хозпостройка, в результате пожара сгорело более 7 тонн сена.