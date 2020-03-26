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Харьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться.
Об этом рассказала главный санврач области Любовь Махота, передаёт Лига.
— 10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией: они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции, - рассказала Любовь Махота, добавив, что бывают случаи, когда люди указывают несуществующие телефонные номера или неверные адреса.
Всего, по словам Махоты, около 200 граждан, которые вернулись в Харьковскую область из-за границы, подписали согласие на самоизоляцию.
Она добавила, что сейчас в Харькове есть один лабораторно зафиксированный случай заражения, однако для его окончательного подтверждения и включения в общую статистику необходимо дождаться результатов анализов в национальной референс-лаборатории в Киеве.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Харьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться.
Об этом рассказала главный санврач области Любовь Махота, передаёт Лига.
— 10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией: они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции, - рассказала Любовь Махота, добавив, что бывают случаи, когда люди указывают несуществующие телефонные номера или неверные адреса.
Всего, по словам Махоты, около 200 граждан, которые вернулись в Харьковскую область из-за границы, подписали согласие на самоизоляцию.
Она добавила, что сейчас в Харькове есть один лабораторно зафиксированный случай заражения, однако для его окончательного подтверждения и включения в общую статистику необходимо дождаться результатов анализов в национальной референс-лаборатории в Киеве.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.