Харьковские правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться.

Об этом рассказала главный санврач области Любовь Махота, передаёт Лига.

— 10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией: они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции, - рассказала Любовь Махота, добавив, что бывают случаи, когда люди указывают несуществующие телефонные номера или неверные адреса.

Всего, по словам Махоты, около 200 граждан, которые вернулись в Харьковскую область из-за границы, подписали согласие на самоизоляцию.

Она добавила, что сейчас в Харькове есть один лабораторно зафиксированный случай заражения, однако для его окончательного подтверждения и включения в общую статистику необходимо дождаться результатов анализов в национальной референс-лаборатории в Киеве.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.