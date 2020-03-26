В Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщают на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

— По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 1 случай; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 2 случая; Донецькая область - 1 случай; Запорожская область - 7 случаев; Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи; Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев; Киев - 34 случая; Киевская область - 24 случая; Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1; Одесская область - 4; Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный; Херсонская область - 1 случай; Черновецкая область - 42 (1 летальный) случая; Черкаська область - 2 случая.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7:00 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 456 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 20 тысяч 615 человек, поправились более 105 тысяч.