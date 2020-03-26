По состоянию на 7:00 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 456 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 20 тысяч 615 человек, поправились более 105 тысяч.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 57,355 тысяч человек, скончавшихся - на 2,469 тысяч.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро четверга, в стране зафиксировано 7,503 тысяч смертных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 74,386 тысяч (рост за сутки на 5,200 тысяч).

В Испании зафиксировано 47,610 тысяч случаев заболевания (скончались 3,434 тысяч), Германии - 31,554 тысяч(149), Франции - 25,233 тысяч (1,331 тысяч), Швейцарии - 9,765 тысяч (103), Великобритании - 9,529 тысяч (422), Нидерландах - 6,412 тысяч (356). Австрии - 5,560 тысяч (31), Бельгии - 4,269 тысяч (122), Португалии - 2,995 тысяч (59), Норвегии - 2,830 тысяч (12), Швеции - 2,510 тысяч (42), Турции - 2,433 (37), Дании - 1,724 тысяч (34), Чехии - 1,654 тысяч (шесть), Ирландии - 1,564 (девять), Люксембурге 1,333 (восемь), Польше - 1,051 (14).

В США на вечер среды, по данным издания, зафиксировано 65,138 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 857 человек. В то же время, согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тысяч 031 летальный исход.

В Канаде выявлено 3,409 тысяч (скончались 35 человек), Бразилии - 2,201 тысяч (46), Эквадоре - 1,211 тысяч (29).

В Азии на первом месте по заболеваемости остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,287 тысяч человек, зарегистрировано 81,285 тысяч случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,169 тысяч, заболели 67,801 тысяч

В Южной Корее число заболевших - достигло 9 тысяч 241, скончался 131 человек.

В Иране число жертв составило 2,077 тысяч при 27,017 тысяч заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,983 тысяч(55), Израиле - 2,369 тысяч (пять), Малайзии- 1,796 тысяч(20), Пакистане - 1,022 тысяч (восемь).

В Австралии выявлено 2,423 тысячи случая заражения при восьми случаях летального исхода.

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.