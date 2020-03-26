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25 марта группа пиротехников и подводного разминирования в Николаевской области уничтожила путем контролируемого подрыва два артснаряд калибром 76 мм и 30 мм времен прошлых войн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Одну опасную находку обнаружил мужчина во время проведении земельных работ на открытой территории села Воссиятское Еланецкого района.
Другой боеприпас также во время земляных работ обнаружил житель Николаева на улице 4 Ялтинская.
О находках граждане сообщили по экстренному номеру 101 и спасатели уничтожили артснаряды.
Напомним, что в селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.
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25 марта группа пиротехников и подводного разминирования в Николаевской области уничтожила путем контролируемого подрыва два артснаряд калибром 76 мм и 30 мм времен прошлых войн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Одну опасную находку обнаружил мужчина во время проведении земельных работ на открытой территории села Воссиятское Еланецкого района.
Другой боеприпас также во время земляных работ обнаружил житель Николаева на улице 4 Ялтинская.
О находках граждане сообщили по экстренному номеру 101 и спасатели уничтожили артснаряды.
Напомним, что в селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.