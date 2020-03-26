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В селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 вчера 25 марта, в 16:29. На место выехали спасатели отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию установлено, что горит моторный отсек транспортного средства. Как стало известно, во время движения водитель заметил дым из-под капота и остановился посмотреть, что произошло в этот момент автомобиль загорелся. В 16:45 пожар локализован и в 17:00 ликвидирован на площади 8 кв. на месте работала 1 единицы техники и 5 человек. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки двигателя, - сказано в сообщении.
Напомним, в селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.
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В селе Новогригорьевка в Вознесенском районе загорелся на ходу Mercedes Vito.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 вчера 25 марта, в 16:29. На место выехали спасатели отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию установлено, что горит моторный отсек транспортного средства. Как стало известно, во время движения водитель заметил дым из-под капота и остановился посмотреть, что произошло в этот момент автомобиль загорелся. В 16:45 пожар локализован и в 17:00 ликвидирован на площади 8 кв. на месте работала 1 единицы техники и 5 человек. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки двигателя, - сказано в сообщении.
Напомним, в селе Лысая Гора в Первомайском районе загорелся грузовик MAN, пожар начался в моторном отсеке водитель пытался сам потушить возгорание но не смог.