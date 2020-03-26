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В Винницкой области количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до четырех, среди них ребенок.
Об этом сообщили в Винницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
Как отметили в Центре, все в области зарегистрировано 32 подозрения на коронавирус. Лабораторно исследуются еще четыре подозрения.
— По состоянию на 14-00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются, - сообщили в лабораторном центре, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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В Винницкой области количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до четырех, среди них ребенок.
Об этом сообщили в Винницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
Как отметили в Центре, все в области зарегистрировано 32 подозрения на коронавирус. Лабораторно исследуются еще четыре подозрения.
— По состоянию на 14-00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются, - сообщили в лабораторном центре, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.