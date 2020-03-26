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В Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
С момента установления общегосударственного карантина 16 марта сотрудники Нацполиции вместе с эпидемиологами Николаевского областного лабораторного центра осуществляется медико-санитарный контроль и учет всех прибывших из-за границы в Николаевскую область. Всего зарегистрировано 176 человек.
Всего с 1 марта 2020 было зарегистрировано 34 случае подозрения на коронавирус, из них за последние сутки - 3. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 25 человек отрицательные, 7 человек с подозрением на заражение коронавирусом ожидают лабораторного исследования.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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В Николаевскую область из-за границы с начала карантина вернулось 176 человек, на территории области пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
С момента установления общегосударственного карантина 16 марта сотрудники Нацполиции вместе с эпидемиологами Николаевского областного лабораторного центра осуществляется медико-санитарный контроль и учет всех прибывших из-за границы в Николаевскую область. Всего зарегистрировано 176 человек.
Всего с 1 марта 2020 было зарегистрировано 34 случае подозрения на коронавирус, из них за последние сутки - 3. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 25 человек отрицательные, 7 человек с подозрением на заражение коронавирусом ожидают лабораторного исследования.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.