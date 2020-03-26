Правоохранители разыскали 9 из 10 человек, которые сбежали из-под самоизоляции в Харьковской области.

Об этом в эфире Hromadske сообщила заведующая отделения особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

По ее словам, граждане, во время пересечения границы Украины, предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных.

— Мы обратились в Нацполицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлены адреса их пребывания, — сказала Анна Сухорукова.

В полиции Харьковской области сообщили, что всех разыскиваемых нашли за пределами Харьковской области. При этом на данный момент речь о наложении штрафов не идет.

Местонахождение последнего 10-го человека еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.