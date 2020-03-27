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В течение суток, 26 марта, пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС
Украины в Николаевской области трижды выезжали тушить пожар камыша и сухой травы на открытых территориях.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
В ГСЧС отмечают, что пожары вызванные умышленными поджогами, зарегистрированы в Новоодесском, Казанковском районах и Николаеве. Общая площадь выгоревших территорий составила более 5,5 га.
К тушению привлекались пожарные 1, 17 государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Напомним, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве.
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В течение суток, 26 марта, пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС
Украины в Николаевской области трижды выезжали тушить пожар камыша и сухой травы на открытых территориях.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
В ГСЧС отмечают, что пожары вызванные умышленными поджогами, зарегистрированы в Новоодесском, Казанковском районах и Николаеве. Общая площадь выгоревших территорий составила более 5,5 га.
К тушению привлекались пожарные 1, 17 государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Напомним, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль