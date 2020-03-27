В течение суток, 26 марта, пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС

Украины в Николаевской области трижды выезжали тушить пожар камыша и сухой травы на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В ГСЧС отмечают, что пожары вызванные умышленными поджогами, зарегистрированы в Новоодесском, Казанковском районах и Николаеве. Общая площадь выгоревших территорий составила более 5,5 га.

К тушению привлекались пожарные 1, 17 государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, 19 марта, в 11:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории на улице Клечова балка в Николаеве.