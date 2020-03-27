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Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрабанду лекарств и поддельных экспресс- тестов для диагностики коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такие транспортировки не позволяло соблюдать правильный температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан, - сказано в сообщении.
Преступники продавали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.
— Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 миллион гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственност, - сообщили в СБУ.
Напомним, 25 марта 2020 года полицейские ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали людей, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.
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Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли контрабанду лекарств и поддельных экспресс- тестов для диагностики коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такие транспортировки не позволяло соблюдать правильный температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан, - сказано в сообщении.
Преступники продавали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.
— Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 миллион гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственност, - сообщили в СБУ.
Напомним, 25 марта 2020 года полицейские ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали людей, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль