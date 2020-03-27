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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан.
Оперативники задокументировали, что люди реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.
Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара изъяли лекарства и тесты почти 1 миллион гривен.
Напомним, что сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан.
Оперативники задокументировали, что люди реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.
Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара изъяли лекарства и тесты почти 1 миллион гривен.
Напомним, что сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль