Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан.

Оперативники задокументировали, что люди реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара изъяли лекарства и тесты почти 1 миллион гривен.

Напомним, что сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.