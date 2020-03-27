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Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Специалисты по кибербезопасности установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в заблокированных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в Украине и пропаганда идеи создания так называемой «Новороссии».
«Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций «Л/ДНР». В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники \Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
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Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Специалисты по кибербезопасности установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в заблокированных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в Украине и пропаганда идеи создания так называемой «Новороссии».
«Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций «Л/ДНР». В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники \Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль