Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты по кибербезопасности установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в заблокированных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в Украине и пропаганда идеи создания так называемой «Новороссии».

«Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций «Л/ДНР». В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники \Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.