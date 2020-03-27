Незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.