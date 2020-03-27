|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.35 грн
Незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль