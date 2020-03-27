В Днепре открывают инфекционные отделения для зараженных коронавирусом в двух областных больницах. В городе считают, что такое решение связано с желанием разгрузить опорные клиники для вип-персон, на случай их заражения коронавирусом.

Об этом написал в Facebook глава Общественного совета при Днепровском горсовете Геннадий Корбан.

По его словам, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко и начальник облздрава Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы имени Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом.

«Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города, являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие — эти больницы превратятся в братские могилы», — написал он.

По словам Геннадия Корбана, такое решение приняли, чтобы освободить палаты для потенциальных зараженных коронавирусом вип-персон и чиновников.

«А все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение вип-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать, в западло ехать в городские опорные, к народу. Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онкобольных детей ради того, чтобы лечить своих в комфортных условиях», — написал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против VIP-палат в больницах для чиновников и потребовал местную власть проверить информацию о выделении отдельных палат и отчитались об этом.