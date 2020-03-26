Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против VIP-палат в больницах для чиновников и потребовал местную власть проверить информацию о выделении отдельных палат и отчитались об этом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Увидел новости о VIP-палаты. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались, - написал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что специальные палаты с охраной должны быть только для людей, которые прибыли на лечение из учреждений пенитенциарной системы.

— Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы, - рассказал Денис Шмыгаль.

Отметим, что ранее появилась информация, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения особых пациентов. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Виталий Кличко объяснил, что распоряжение об отдельных палатах для лиц с госохраной выполнили на основании обращения ГУД при президенте. Это документы с грифом «для служебного пользования». То есть для первых лиц государства, в случае заболевания Covid-19.

Напомним, что пограничники за месяц температурного скрининга проверили более 2,7 миллионов человек.