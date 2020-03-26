За месяц температурного скрининга пограничники проверили более 2,7 миллионов человек - как украинцев, так и иностранцев.

Об этом сообщает УНН.

— Уже месяц пограничники проводят мероприятия по температурному скринингу. За это время проверено более 2,7 миллиона человек - как граждан Украины так и иностранцев, - говорится в сообщении.

Сообщается, что иногда пассажиры, прежде чем пересечь границу, прибегали к хитрости - употребляли жаропонижающие препараты.

— Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, в которых наблюдалась повышенная температура, - отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Также указано, что в течение марта возросло количество лиц, въезжающих в Украину по сравнению с теми, кто выезжает - их на 200 тысяч больше.

— Наши граждане возвращаются на Родину, наши работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, или никто из них не имеет заболевания коронавирусом - очень трудно сказать, - добавил Сергей Дейнеко.

Напомним, что из-за введения карантина и ряда ограничений, в частности на деятельность бизнеса, в Украине по итогам 2020 года валовый внутренний продукт может снизиться на 4-9%.