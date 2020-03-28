В зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Отмечается, что сегодня 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, у населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.

Также, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Состояние здоровья - средней тяжести.

— Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе, вчера, 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.