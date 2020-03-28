За прошедшие сутки, 27 марта, на Николаевщине спасатели дважды выезжали тушить пожары в жилых домах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, 27 марта в 10:39 на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре по улице Прибугской в селе Троицкое Новоодесского района. По прибытию стало известно, что горит крыша здания. В 11:00 пожар был локализован и в 12:15 ликвидирован на площади 40 м кв., вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работала 1 единица техники и 4 человека.

Похожий случай произошел в 21:20, в тот же день в Службу спасения поступило сообщение о пожаре кровли по улице Гагарина села Мариновка Доманевского района. На место направлены дежурное отделение 14 ГПСЧ. В 21:59 пожар локализован и в 22:47 ликвидирован на площади 50 м кв. Причина - короткое замыкания электропроводки.

От ГСЧС работала 1 единица техники и 4, для подвоза воды дополнительно привлекались две водовозки села Мариновка.

Напомним, в Вознесенске на Николаевщине, вчера, 27 марта, спасатели тушили пожар теплицы на территории Бугского сельсовета.