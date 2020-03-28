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В Вознесенске на Николаевщине, вчера, 27 марта, спасатели тушили пожар теплицы на территории Бугского сельсовета.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место вызова направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит теплица с рассадой.
— Пожарные приступили к тушению огня, пожар был ликвидировано на площади 50 м кв. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.
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В Вознесенске на Николаевщине, вчера, 27 марта, спасатели тушили пожар теплицы на территории Бугского сельсовета.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место вызова направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит теплица с рассадой.
— Пожарные приступили к тушению огня, пожар был ликвидировано на площади 50 м кв. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.
Напомним, 27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева горели камыши..
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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|
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