В Вознесенске на Николаевщине, вчера, 27 марта, спасатели тушили пожар теплицы на территории Бугского сельсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место вызова направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит теплица с рассадой.

— Пожарные приступили к тушению огня, пожар был ликвидировано на площади 50 м кв. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.

Напомним, 27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаева горели камыши..