В США скончался первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс, пишет РБК.

В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

— Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти, - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

Напомним, что в Украине в течение дня, 27 марта, выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом.