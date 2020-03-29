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В США скончался первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс, пишет РБК.
В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
— Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти, - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.
Напомним, что в Украине в течение дня, 27 марта, выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом.
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В США скончался первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс, пишет РБК.
В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
— Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти, - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.
Напомним, что в Украине в течение дня, 27 марта, выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль