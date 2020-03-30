За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Водяного и Богдановки — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, в районе Березового — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Старогнатовки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Тарамчука — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, около Авдеевки — их автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе шахты Бутовка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Луганского террористы обстреляли украинских военных из миномета калибра 82 мм, неподалеку Гладосово — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали оккупантам адекватный ответ.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, что 28 марта,вследствие обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.