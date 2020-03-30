|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Водяного и Богдановки — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, в районе Березового — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Старогнатовки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Тарамчука — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, около Авдеевки — их автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе шахты Бутовка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Луганского террористы обстреляли украинских военных из миномета калибра 82 мм, неподалеку Гладосово — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали оккупантам адекватный ответ.
За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, что 28 марта,вследствие обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Водяного и Богдановки — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, в районе Березового — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Старогнатовки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Тарамчука — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, около Авдеевки — их автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе шахты Бутовка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Луганского террористы обстреляли украинских военных из миномета калибра 82 мм, неподалеку Гладосово — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали оккупантам адекватный ответ.
За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, что 28 марта,вследствие обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль