На Донбассе в течение прошлых суток, 28 марта, вследствие обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.

Об этом передает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, применили запрещенные Минскими договоренностями калибры минометов 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперскую винтовку и стрелковое оружие.

Обстрелы велись дважды неподалеку Красногоровки (боевики выпустили 24 мины), дважды вблизи Водяного (23 мины), в районе населенного пункта Пески (9 мин) и недалеко от Павлополя (5 мин). Также зафиксировано вражеский огонь в окрестностях Марьинки, Старогнатовки, Опытного.

— Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы, - отметили в ООС.

Также сообщается, что возле Орехового противник выпустил 5 мин, возле Зайцевого враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов. А неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли украинские позиции из снайперского оружия.

— Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - уточнили в ООС.

При этом, по данным штаба, случаев заболевания коронавирусную инфекцию среди украинских военных на Донбассе нет.

Напомним, что на Донбассе в течение 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.