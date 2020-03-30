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В ночь на 30 марта, возле села Мешково-Погорелово, на кольцевой развязке произошло дорожно-транспортное происшествие с «Hyundai Elantra».
Об этом сообщают Новости-N.
Водитель «Hyundai» двигался со стороны Николаева в направлении села Калиновка. Перед кольцом возле он не справился с управлением и поехал прямо.
В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сидении автомобиля. Скорая медицинская помощь доставила ее в областную детскую больницу. Автомобиль получил механические повреждения.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.
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В ночь на 30 марта, возле села Мешково-Погорелово, на кольцевой развязке произошло дорожно-транспортное происшествие с «Hyundai Elantra».
Об этом сообщают Новости-N.
Водитель «Hyundai» двигался со стороны Николаева в направлении села Калиновка. Перед кольцом возле он не справился с управлением и поехал прямо.
В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сидении автомобиля. Скорая медицинская помощь доставила ее в областную детскую больницу. Автомобиль получил механические повреждения.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль