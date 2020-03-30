В ночь на 30 марта, возле села Мешково-Погорелово, на кольцевой развязке произошло дорожно-транспортное происшествие с «Hyundai Elantra».

Об этом сообщают Новости-N.

Водитель «Hyundai» двигался со стороны Николаева в направлении села Калиновка. Перед кольцом возле он не справился с управлением и поехал прямо.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сидении автомобиля. Скорая медицинская помощь доставила ее в областную детскую больницу. Автомобиль получил механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.