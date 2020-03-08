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В воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.
Об этом сообщают Новости-N».
«Volvo» ехал по трассе со стороны Николаева. Перед кольцом водитель не справился с управлением и поехал прямо, в результате чего автомобиль свалился в глубокий окоп, вырытый посреди кольца рядом с бывшим блокпостом.
На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля молодая девушка. Водителя и еще одного пассажира «скорая помощь» отвезла в БСМП. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Автомобиль получил значительные механические повреждения.
Напомним, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.
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В воскресенье, 8 марта, на кольце возле села Мешково-Погорелово в окоп бывшего блокпоста на высокой скорости влетел автомобиль «Volvo», в результате аварии один человек погиб и двое госпитализированы.
Об этом сообщают Новости-N».
«Volvo» ехал по трассе со стороны Николаева. Перед кольцом водитель не справился с управлением и поехал прямо, в результате чего автомобиль свалился в глубокий окоп, вырытый посреди кольца рядом с бывшим блокпостом.
На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля молодая девушка. Водителя и еще одного пассажира «скорая помощь» отвезла в БСМП. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Автомобиль получил значительные механические повреждения.
Напомним, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.