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В Николаеве ночью 30 марта спасатели тушили пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Героев Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 2:02 по экстренному номеру 101 сообщили о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины.
— Соседи сообщили, что хозяев дома дома нет. На место прибыли три отделения 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 2:12 пожарные локализовали пожар, в 02:20 ликвидировали на площади 4 кв, ее стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 9 человек. На месте также работал экипаж патрульной полиции, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.
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В Николаеве ночью 30 марта спасатели тушили пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Героев Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в 2:02 по экстренному номеру 101 сообщили о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины.
— Соседи сообщили, что хозяев дома дома нет. На место прибыли три отделения 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 2:12 пожарные локализовали пожар, в 02:20 ликвидировали на площади 4 кв, ее стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 9 человек. На месте также работал экипаж патрульной полиции, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль