В Николаеве ночью 30 марта спасатели тушили пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Героев Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 2:02 по экстренному номеру 101 сообщили о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины.

— Соседи сообщили, что хозяев дома дома нет. На место прибыли три отделения 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 2:12 пожарные локализовали пожар, в 02:20 ликвидировали на площади 4 кв, ее стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 9 человек. На месте также работал экипаж патрульной полиции, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.