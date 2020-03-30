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В Украине на COVID-19 чаще всего болеют женщины - 52% от общего количества.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— Больше всего болеют в Украине сейчас, по официальной статистике, женщины - 52% и мужчины мы 48%, - рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
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В Украине на COVID-19 чаще всего болеют женщины - 52% от общего количества.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— Больше всего болеют в Украине сейчас, по официальной статистике, женщины - 52% и мужчины мы 48%, - рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль