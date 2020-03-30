В Украине на COVID-19 чаще всего болеют женщины - 52% от общего количества.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

— Больше всего болеют в Украине сейчас, по официальной статистике, женщины - 52% и мужчины мы 48%, - рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.