В Новой Одессе ночью из-за неосторожного обращения с огнем загорелось три тонны соломы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило ночью 29 марта в 23:13. Пожарные прибыли по указанному адресу и в 23:19 локализовали пожар, а в 00:01 ликвидировали. К тушению привлекали 1 единицу техники и 3 человеа.

— По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - сказано в сообщении.

Напомним, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.