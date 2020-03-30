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В Новой Одессе ночью из-за неосторожного обращения с огнем загорелось три тонны соломы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило ночью 29 марта в 23:13. Пожарные прибыли по указанному адресу и в 23:19 локализовали пожар, а в 00:01 ликвидировали. К тушению привлекали 1 единицу техники и 3 человеа.
— По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - сказано в сообщении.
Напомним, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.
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В Новой Одессе ночью из-за неосторожного обращения с огнем загорелось три тонны соломы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило ночью 29 марта в 23:13. Пожарные прибыли по указанному адресу и в 23:19 локализовали пожар, а в 00:01 ликвидировали. К тушению привлекали 1 единицу техники и 3 человеа.
— По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - сказано в сообщении.
Напомним, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа