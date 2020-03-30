|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о 5 тысячах заболевших коронавирусом в регионе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Надо понимать что реально в области сейчас около 5000 инфицированных которые ежесекундно сеют вирус, - написал Михаил Ривис.
Он отметил, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных
— Они (в ОГА - прим.) никак не могут понять, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются спереть все одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек, - Михаил Ривис.
Напомним, что у главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусную болезнь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о 5 тысячах заболевших коронавирусом в регионе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Надо понимать что реально в области сейчас около 5000 инфицированных которые ежесекундно сеют вирус, - написал Михаил Ривис.
Он отметил, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных
— Они (в ОГА - прим.) никак не могут понять, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются спереть все одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек, - Михаил Ривис.
Напомним, что у главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусную болезнь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа