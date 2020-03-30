Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о 5 тысячах заболевших коронавирусом в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Надо понимать что реально в области сейчас около 5000 инфицированных которые ежесекундно сеют вирус, - написал Михаил Ривис.

Он отметил, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных

— Они (в ОГА - прим.) никак не могут понять, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются спереть все одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек, - Михаил Ривис.

Напомним, что у главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусную болезнь.