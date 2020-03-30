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30 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Также в Луганской области в результате обстрела из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное получил ранение еще один украинский военный. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
«Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение», — добавили в штабе.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
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30 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Также в Луганской области в результате обстрела из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное получил ранение еще один украинский военный. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
«Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение», — добавили в штабе.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа