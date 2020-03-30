30 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Также в Луганской области в результате обстрела из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное получил ранение еще один украинский военный. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

«Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение», — добавили в штабе.