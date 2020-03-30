|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
Одесский лабораторный центр Минздрава получил еще один позитивный результат ПЦР-анализа на COVID-19.
Об этом сообщает Думская.
Диагноз подтвердили у жителя города Южного, который стал, таким образом, девятым официальным пациентом с этой инфекцией (и 13-м, если считать с четырьмя положительными экспресс-тестами).
Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек. Все они должны изолироваться.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Одесский лабораторный центр Минздрава получил еще один позитивный результат ПЦР-анализа на COVID-19.
Об этом сообщает Думская.
Диагноз подтвердили у жителя города Южного, который стал, таким образом, девятым официальным пациентом с этой инфекцией (и 13-м, если считать с четырьмя положительными экспресс-тестами).
Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек. Все они должны изолироваться.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа