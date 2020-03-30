Одесский лабораторный центр Минздрава получил еще один позитивный результат ПЦР-анализа на COVID-19.

Об этом сообщает Думская.

Диагноз подтвердили у жителя города Южного, который стал, таким образом, девятым официальным пациентом с этой инфекцией (и 13-м, если считать с четырьмя положительными экспресс-тестами).

Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек. Все они должны изолироваться.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса в 57 пациентов с пневмониями.