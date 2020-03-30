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В Украине по состоянию на 22:00 30 марта зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
— По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.
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В Украине по состоянию на 22:00 30 марта зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
— По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа