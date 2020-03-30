В Украине по состоянию на 22:00 30 марта зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

— По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.