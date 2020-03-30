Еще два позитивных результата на COVID-19 подтвердил сегодня вечером лабораторный центр Минздрава Украины в Одессе.

Об этом сообщает Думская.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными не контактировали.

До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки.

Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.

В ОГА еще раз подчеркивают необходимость самоизоляции: «Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Украине, согласно последним данным, 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью.