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Еще два позитивных результата на COVID-19 подтвердил сегодня вечером лабораторный центр Минздрава Украины в Одессе.
Об этом сообщает Думская.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными не контактировали.
До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки.
Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.
Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.
В ОГА еще раз подчеркивают необходимость самоизоляции: «Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки», — отмечается в сообщении.
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Еще два позитивных результата на COVID-19 подтвердил сегодня вечером лабораторный центр Минздрава Украины в Одессе.
Об этом сообщает Думская.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными не контактировали.
До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки.
Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.
Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.
В ОГА еще раз подчеркивают необходимость самоизоляции: «Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки», — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Украине, согласно последним данным, 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа