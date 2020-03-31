В Николаеве полиция разыскивает мошенницу, которая выманила 50 тысяч гривен у 78-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам мужчины, в 12:00 у дома на улице Крылова в Заводском районе к нему подошла женщина, которая представилась работницей финучреждения и сообщила о «денежной реформе», в связи с которой якобы необходимо обменять старые деньги на новые. Поверив злоумышленнице, пенсионер позволил ей пройти в собственную квартиру, где отдал 50 тысяч гривен, а взамен получил конверт, в котором была нарезанная бумага.

«Приметы разыскиваемой: на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Была одета в куртку (пальто) черного цвета», — отмечается в сообщении.

Напомним, в управлении гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.