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В Николаеве полиция разыскивает мошенницу, которая выманила 50 тысяч гривен у 78-летнего пенсионера.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам мужчины, в 12:00 у дома на улице Крылова в Заводском районе к нему подошла женщина, которая представилась работницей финучреждения и сообщила о «денежной реформе», в связи с которой якобы необходимо обменять старые деньги на новые. Поверив злоумышленнице, пенсионер позволил ей пройти в собственную квартиру, где отдал 50 тысяч гривен, а взамен получил конверт, в котором была нарезанная бумага.
«Приметы разыскиваемой: на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Была одета в куртку (пальто) черного цвета», — отмечается в сообщении.
Напомним, в управлении гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.
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В Николаеве полиция разыскивает мошенницу, которая выманила 50 тысяч гривен у 78-летнего пенсионера.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам мужчины, в 12:00 у дома на улице Крылова в Заводском районе к нему подошла женщина, которая представилась работницей финучреждения и сообщила о «денежной реформе», в связи с которой якобы необходимо обменять старые деньги на новые. Поверив злоумышленнице, пенсионер позволил ей пройти в собственную квартиру, где отдал 50 тысяч гривен, а взамен получил конверт, в котором была нарезанная бумага.
«Приметы разыскиваемой: на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Была одета в куртку (пальто) черного цвета», — отмечается в сообщении.
Напомним, в управлении гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа