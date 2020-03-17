В управление гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Гоструда в Николаевской области.

«Управление Гоструда в Николаевской области предупреждает субъектов хозяйствования Николаевщины о вероятности телефонных звонков неизвестных лиц на предприятия, учреждения и организации, где запланировано проведение плановых проверок по вопросам охраны труда работниками Гоструда. Мошенники под видом руководства Управления требуют от предпринимателей деньги, обещая провести проверку «без значительных штрафов и неприятностей», - говорится в сообщении.

В Управлении Гоструда призывают предпринимателей быть внимательными и оперативно сообщать в правоохранительные органы о факты шантажа и вымогательства денег.

«Управление Гоструда в Николаевской области сообщает, что руководство и должностные лица Гоструда не обращаются к субъектам хозяйствования с «требованиями», «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко соблюдают требования действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.

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