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В управление гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Гоструда в Николаевской области.
«Управление Гоструда в Николаевской области предупреждает субъектов хозяйствования Николаевщины о вероятности телефонных звонков неизвестных лиц на предприятия, учреждения и организации, где запланировано проведение плановых проверок по вопросам охраны труда работниками Гоструда. Мошенники под видом руководства Управления требуют от предпринимателей деньги, обещая провести проверку «без значительных штрафов и неприятностей», - говорится в сообщении.
В Управлении Гоструда призывают предпринимателей быть внимательными и оперативно сообщать в правоохранительные органы о факты шантажа и вымогательства денег.
«Управление Гоструда в Николаевской области сообщает, что руководство и должностные лица Гоструда не обращаются к субъектам хозяйствования с «требованиями», «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко соблюдают требования действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.
Напомним, рекламное агентство «МИГ» в Николаеве предлагает бесплатно разместить социальные ролики о коронавирусе.
В управление гоструда в Николаевской области заявили, что мошенники под видом руководства управления требуют взятки от предпринимателей, на предприятиях которых запланированы проверки.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Гоструда в Николаевской области.
«Управление Гоструда в Николаевской области предупреждает субъектов хозяйствования Николаевщины о вероятности телефонных звонков неизвестных лиц на предприятия, учреждения и организации, где запланировано проведение плановых проверок по вопросам охраны труда работниками Гоструда. Мошенники под видом руководства Управления требуют от предпринимателей деньги, обещая провести проверку «без значительных штрафов и неприятностей», - говорится в сообщении.
В Управлении Гоструда призывают предпринимателей быть внимательными и оперативно сообщать в правоохранительные органы о факты шантажа и вымогательства денег.
«Управление Гоструда в Николаевской области сообщает, что руководство и должностные лица Гоструда не обращаются к субъектам хозяйствования с «требованиями», «просьбами» и при выполнении функциональных полномочий четко соблюдают требования действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.
Напомним, рекламное агентство «МИГ» в Николаеве предлагает бесплатно разместить социальные ролики о коронавирусе.