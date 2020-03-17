Рекламное агентство «Медиа Информ Групп» в Николаеве готово бесплатно разместить на своих светодиодных экранах и билбордах в городе видеоролики и информационные сообщения, связанные с противодействием распространению коронавируса.

Об этом сообщили в компании.

Агентство обращается к мэрии Николаева и Николаевской облгосадминистрации с предложением предоставить видеоролики, телефоны горячей линии или другую социально важную информацию, которую необходимо донести до населения.

Телефон для связи: +380 50 712 0791