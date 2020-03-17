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Рекламное агентство «Медиа Информ Групп» в Николаеве готово бесплатно разместить на своих светодиодных экранах и билбордах в городе видеоролики и информационные сообщения, связанные с противодействием распространению коронавируса.
Об этом сообщили в компании.
Агентство обращается к мэрии Николаева и Николаевской облгосадминистрации с предложением предоставить видеоролики, телефоны горячей линии или другую социально важную информацию, которую необходимо донести до населения.
Телефон для связи: +380 50 712 0791
Рекламное агентство «Медиа Информ Групп» в Николаеве готово бесплатно разместить на своих светодиодных экранах и билбордах в городе видеоролики и информационные сообщения, связанные с противодействием распространению коронавируса.
Об этом сообщили в компании.
Агентство обращается к мэрии Николаева и Николаевской облгосадминистрации с предложением предоставить видеоролики, телефоны горячей линии или другую социально важную информацию, которую необходимо донести до населения.
Телефон для связи: +380 50 712 0791