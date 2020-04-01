За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один — боевое травмирование.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства», — сообщили на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основную активность боевики проявляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где зафиксировано 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского, Луганского и Зайцево.

«Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима «тишины», — подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты НВФ.

«С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — говорится в сводке.