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В Кривом Озере вчера 31 марта спасатели тушили пожар хозпостройки на территории частного домовладения.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило в 14:16.
На место вызова направлен дежурный караул 18 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что горит кровля хозяйственной постройки в которой находится сено.
— В 14:27 пожар локализован и в 15:44 ликвидирован на площади 40 м кв., ее причина неосторожное обращение с огнем, благодаря оперативным действиям пожарных от огня спасена хозяйственная постройка и расположенное рядом жилое здание. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.
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В Кривом Озере вчера 31 марта спасатели тушили пожар хозпостройки на территории частного домовладения.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило в 14:16.
На место вызова направлен дежурный караул 18 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что горит кровля хозяйственной постройки в которой находится сено.
— В 14:27 пожар локализован и в 15:44 ликвидирован на площади 40 м кв., ее причина неосторожное обращение с огнем, благодаря оперативным действиям пожарных от огня спасена хозяйственная постройка и расположенное рядом жилое здание. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.
Напомним, 30 марта в Николаеве зарегистрированы 2 масштабные пожара камыша.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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