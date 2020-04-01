В Кривом Озере вчера 31 марта спасатели тушили пожар хозпостройки на территории частного домовладения.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на линию 101 поступило в 14:16.

На место вызова направлен дежурный караул 18 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию установлено, что горит кровля хозяйственной постройки в которой находится сено.

— В 14:27 пожар локализован и в 15:44 ликвидирован на площади 40 м кв., ее причина неосторожное обращение с огнем, благодаря оперативным действиям пожарных от огня спасена хозяйственная постройка и расположенное рядом жилое здание. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава, - сказано в сообщении.

Напомним, 30 марта в Николаеве зарегистрированы 2 масштабные пожара камыша.