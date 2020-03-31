Вчера, 30 марта в Николаеве зарегистрированы 2 масштабные пожара камыша.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в НИколаевской области.

— Из-за преступных поступков граждан, которые намеренно поджигают плавни в ветреную погоду, нет покоя ни жителям нашего края, ни животным и птицам, которые становятся заложниками такой ситуации, - сообщают в ГСЧС.

Так, в 19:08 по экстренному номеру 101 поступила информация о пожаре камыша на проспекте Героев Украины в микрорайоне Темвод, а уже в 19:44 сообщили, что горит на полуострове Аляуды в Николаеве. Дежурные отделения 1 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области тушили пожар на общей площади 6 га.

К тушению привлекали 4 единицы техники и 16 человек, в 01:20 и 22:36 автомобили и личный состав вернулись из пожаров в подразделения.

Напомним, вчера, вечером 30 марта, в микрорайоне Соляные города Николаев загорелся камыш.