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Вчера, 30 марта в Николаеве зарегистрированы 2 масштабные пожара камыша.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в НИколаевской области.
— Из-за преступных поступков граждан, которые намеренно поджигают плавни в ветреную погоду, нет покоя ни жителям нашего края, ни животным и птицам, которые становятся заложниками такой ситуации, - сообщают в ГСЧС.
Так, в 19:08 по экстренному номеру 101 поступила информация о пожаре камыша на проспекте Героев Украины в микрорайоне Темвод, а уже в 19:44 сообщили, что горит на полуострове Аляуды в Николаеве. Дежурные отделения 1 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области тушили пожар на общей площади 6 га.
К тушению привлекали 4 единицы техники и 16 человек, в 01:20 и 22:36 автомобили и личный состав вернулись из пожаров в подразделения.
Напомним, вчера, вечером 30 марта, в микрорайоне Соляные города Николаев загорелся камыш.
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Вчера, 30 марта в Николаеве зарегистрированы 2 масштабные пожара камыша.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в НИколаевской области.
— Из-за преступных поступков граждан, которые намеренно поджигают плавни в ветреную погоду, нет покоя ни жителям нашего края, ни животным и птицам, которые становятся заложниками такой ситуации, - сообщают в ГСЧС.
Так, в 19:08 по экстренному номеру 101 поступила информация о пожаре камыша на проспекте Героев Украины в микрорайоне Темвод, а уже в 19:44 сообщили, что горит на полуострове Аляуды в Николаеве. Дежурные отделения 1 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области тушили пожар на общей площади 6 га.
К тушению привлекали 4 единицы техники и 16 человек, в 01:20 и 22:36 автомобили и личный состав вернулись из пожаров в подразделения.
Напомним, вчера, вечером 30 марта, в микрорайоне Соляные города Николаев загорелся камыш.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа