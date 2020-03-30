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Вечером 30 марта в микрорайоне Соляные города Николаев загорелся камыш.
Об этом сообщают НикВести.
Возгорание произошло у побережья Ингула возле гаражного кооператива «Стапель». Ветер гонит огонь в сторону Николаевского судостроительного завода (имени 61 коммунара).
Напомним, 27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаев загорелись плавни.
Масштабный пожар также произошел недавно под Херсоном. Вечером 18 марта возле города загорелись плавни. Потушить огонь удалось только на следующий день.
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Вечером 30 марта в микрорайоне Соляные города Николаев загорелся камыш.
Об этом сообщают НикВести.
Возгорание произошло у побережья Ингула возле гаражного кооператива «Стапель». Ветер гонит огонь в сторону Николаевского судостроительного завода (имени 61 коммунара).
Напомним, 27 марта в микрорайоне Ракетное Урочище города Николаев загорелись плавни.
Масштабный пожар также произошел недавно под Херсоном. Вечером 18 марта возле города загорелись плавни. Потушить огонь удалось только на следующий день.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
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|
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|
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