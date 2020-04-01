В Николаевской области руководителю подрядной фирмы сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и служебным подлогом при ремонте крыши больницы.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

31 марта 2020 с учетом собранных в уголовном производстве доказательств было сообщено о подозрении руководителю строительного предприятия Первомайска в совершении коррупционного преступления при ремонте крыши больницы.

Установлено, что подрядная организация провела капитальный ремонт крыши здания Первомайской центральной городской многопрофильной больницы на общую сумму 651 тысяч гривен.

В то же время, руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, путем внесения недостоверных сведений в документы во время выполнения работ завысил объемы и стоимость выполненных работ на сумму 66,8 тысяч гривен.

Указанному лицу сообщено о подозрении по части 2 статьи 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и части 1 статьи 366 УК Украины (служебная подделка, то есть выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские во время обыска у двух мужчин нашли больше полкилограмма каннабиса.