В Николаевской области полицейские во время обыска у двух мужчин нашли больше полкилограмма каннабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 31 марта, в Новобугском районе с разрешения суда полицейские провели обыски в доме двух местных жителей 31-го и 48-ми лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

В результате обысков сотрудники полиции нашли каннабис общим весом больше полкилограмма и устройства для употребления. По словам злоумышленников наркотики они хранили для себя.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователи по указанным фактам начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что на Николаевщине в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на коронавирус.